സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ഇന്ന് അവസാനിക്കും; രോഗ വ്യാപനം നിലനില്‍ക്കുന്ന ജില്ലകളില്‍ തുടര്‍ന്നേക്കും

Posted on: November 15, 2020 9:55 am | Last updated: November 15, 2020 at 9:55 am