പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഇതുവരെ 80 പേര്‍ക്ക് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു: ഡി എം ഒ

Posted on: November 9, 2020 6:37 pm | Last updated: November 9, 2020 at 6:37 pm