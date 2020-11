ആശ്വാസം; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു; ഇന്നലെ 38,310 കേസുകള്‍

Posted on: November 3, 2020 12:05 pm | Last updated: November 3, 2020 at 12:05 pm