കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കൊരു പുഞ്ചിരിയാണ് നബി(സ)

സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പോലും ഹൃദയ ബന്ധം പുലര്‍ത്താത്ത പുതിയകാല രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് തിരുനബി(സ).

Posted on: October 26, 2020 4:00 am | Last updated: October 26, 2020 at 6:12 am