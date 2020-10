സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സഭ്യമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നതില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല: കെ പി എ മജീദ്

Posted on: October 22, 2020 8:28 pm | Last updated: October 22, 2020 at 8:28 pm