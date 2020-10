സാലറി കട്ടില്‍നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍മാറി; 16 ഇനം പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് തറ വില നിശ്ചയിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം

Posted on: October 21, 2020 2:52 pm | Last updated: October 21, 2020 at 2:52 pm