കൊവിഡ് മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിമാനാര്‍ഹമായ നേട്ടം; ആത്മസമര്‍പ്പണത്തിന്റെ ഫലം: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: October 19, 2020 7:39 pm | Last updated: October 19, 2020 at 8:26 pm