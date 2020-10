ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽതന്നെ മുഴുവൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെയും ശുചിത്വപദവിയിലെത്തിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: October 11, 2020 6:48 pm | Last updated: October 11, 2020 at 6:48 pm