സംസ്ഥാനത്ത് 7,871 പേര്‍ക്കു കൂടി കൊവിഡ്; സമ്പര്‍ക്ക ബാധിതര്‍ 6,910

Posted on: October 6, 2020 6:03 pm | Last updated: October 6, 2020 at 6:26 pm