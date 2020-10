ബാബരിയാനന്തരം കോടതികള്‍

ബാബരി കേസില്‍ സി ബി ഐ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയില്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര്‍ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ ബാധ്യതയുള്ള നീതിപീഠങ്ങളെ മേലില്‍ കാണുന്നതും സമീപിക്കുന്നതും ഏതൊരു മാനസിക നിലയിലായിരിക്കും എന്നതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിയെ വല്ലാതെ ക്ഷയിപ്പിക്കും. മറുവശത്ത് പൗരന്മാര്‍ക്ക് കോടതികളിലുള്ള വിശ്വാസം ഉടയുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവി പ്രവചനാതീതം എന്നേ പറയാനൊക്കൂ.

