വ്യാജ പേരു നല്‍കി കൊവിഡ് പരിശോധന; കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പരാതി

Posted on: September 24, 2020 12:17 am | Last updated: September 24, 2020 at 12:17 am