പീഡനത്തിന് ശേഷം ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയോടെ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ നിര്‍ണായക തെളിവെന്ന് പോലീസ്

Posted on: September 6, 2020 2:46 pm | Last updated: September 6, 2020 at 2:46 pm