വെഞ്ഞാറമൂട് ഇരട്ടക്കൊല: പ്രതിയുടെതെന്ന പേരില്‍ കൊടുമുണ്ട സ്വദേശിയുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ പ്രചരണം

Posted on: September 2, 2020 8:18 pm | Last updated: September 2, 2020 at 8:18 pm