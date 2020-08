ഫേസ്ബുക്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പണം ചിലവഴിച്ചത് ബിജെപി; 18 മാസത്തിനിടെ മാത്രം അഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ

Posted on: August 27, 2020 8:49 am | Last updated: August 27, 2020 at 8:49 am