ഗണ്‍മാന് കൊവിഡ്; മന്ത്രി ജലീല്‍ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചു

Posted on: August 22, 2020 5:24 pm | Last updated: August 22, 2020 at 7:15 pm