തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനിക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നില്‍ വന്‍ അഴിമതി: മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍

Posted on: August 19, 2020 7:30 pm | Last updated: August 19, 2020 at 7:30 pm