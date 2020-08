പെട്ടിമുടി: പുനരധിവാസം സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

Posted on: August 13, 2020 8:29 pm | Last updated: August 13, 2020 at 8:29 pm