വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ മൈക്ക് പോംപിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി

Posted on: August 7, 2020 12:18 pm | Last updated: August 7, 2020 at 12:18 pm