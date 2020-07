EXCLUSIVE: കലക്ടറുടെ അനുമതിയുണ്ടെന്ന വ്യാജേന ഭാരതപ്പുഴയില്‍ വന്‍ മണലൂറ്റല്‍

തൃത്താല വെള്ളിയാങ്കല്ല് പുഴയില്‍ പ്രളയനാന്തരം അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണല്‍തിട്ടുകളാണ് വ്യാജ അനുമതിയുടെ മറവില്‍ സ്വകാര്യ ലോബി നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

എം/എസ് പിജി കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍സ് എന്ന കരാര്‍ സ്ഥാപനമാണ് വെള്ളിയാങ്കല്ല് പുഴയില്‍ നിന്ന് മണലൂറ്റല്‍ നടത്തുന്നത്.

Posted on: July 28, 2020 7:45 pm | Last updated: July 28, 2020 at 7:52 pm