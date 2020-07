റാഫേൽ വിമാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് യു എ ഇയിലെത്തി; നാളെ ഇന്ത്യയിലെത്തും

Posted on: July 28, 2020 11:58 am | Last updated: July 28, 2020 at 11:58 am