പാഠപുസ്തകത്തിലെ ‘രാജ്യദ്രോഹം’

പാഠപുസ്തകത്തിലെ ‘രാജ്യദ്രോഹം’

കശ്മീരില്‍ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും ഭരണകൂട ഭീകരതയുമാണെന്നു പറഞ്ഞത് അരുന്ധതി മാത്രമല്ല. ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും കശ്മീര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച വിദേശ പ്രതിനിധി സംഘടനകളും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കശ്മീരികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതും തടവറകളില്‍ അടച്ചിടുന്നതും സൈന്യത്തിനൊരു ക്രൂരവിനോദമാണ്.

Posted on: July 28, 2020 4:01 am | Last updated: July 28, 2020 at 1:28 am