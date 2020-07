മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പി എക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Posted on: July 21, 2020 6:31 pm | Last updated: July 21, 2020 at 6:31 pm