ഓണ്‍ലൈന്‍ ചാരിറ്റി രംഗത്തെ തട്ടിപ്പ് തടയണം

എന്തിനാണ് 30 ലക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സക്ക് 60 ലക്ഷം അയക്കുന്നത്?

Posted on: July 19, 2020 4:00 am | Last updated: July 18, 2020 at 11:55 pm