ഖാലിദ് ബിന്‍ സഊദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് അല്‍ സഊദ് രാജകുമാരന്‍ അന്തരിച്ചു

Posted on: July 7, 2020 9:21 pm | Last updated: July 7, 2020 at 9:21 pm