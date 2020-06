പി ടി ഐയും ‘ദേശവിരുദ്ധത’യും

വസ്തുതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാന്‍ പാകത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനാണ് പി ടി ഐ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് ദേശവിരുദ്ധമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും പൗര സ്വാതന്ത്ര്യവുമൊക്കെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദാര്യം മാത്രമാണെന്ന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ്.

Posted on: June 29, 2020 4:01 am | Last updated: June 28, 2020 at 11:43 pm