പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയില്‍ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു

Posted on: June 22, 2020 1:19 pm | Last updated: June 22, 2020 at 1:19 pm