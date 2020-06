അതിര്‍ത്തിയും അമേരിക്കയും

യുദ്ധങ്ങളും രാജ്യങ്ങളെ ശത്രുതയിലാക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളും നടത്താന്‍ യു എസ് ഭരണകൂടത്തിന് അനുമതി നല്‍കുന്ന നിരവധി നിയമങ്ങള്‍ ഇക്കാലഘട്ടത്തില്‍ പടച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Posted on: June 21, 2020 4:03 am | Last updated: June 21, 2020 at 12:07 am