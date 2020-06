മത്സ്യവിഭവം ശോഷിക്കുന്നു

വര്‍ഷാവര്‍ഷങ്ങളില്‍ മത്സ്യ പ്രജനന കാലത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധം കൊണ്ടുമാത്രം കേരള തീരത്തെ മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല.

വരുമോ ആ ചാകരക്കാലം ?- 8 വരുമോ ആ ചാകരക്കാലം ?- 8

Posted on: June 20, 2020 4:01 am | Last updated: June 19, 2020 at 11:42 pm