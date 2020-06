ഡാറ്റ ഉപയോഗത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന; ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പ്രതിമാസ ഉപയോഗം 11 ജിബിവരെ

Posted on: June 15, 2020 11:33 pm | Last updated: June 15, 2020 at 11:36 pm