‘പ്രവാസികള്‍ക്ക് എംബസികള്‍ മുഖേന കൊവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം’; മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു

Posted on: June 14, 2020 5:45 pm | Last updated: June 14, 2020 at 5:45 pm