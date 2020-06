കൊവിഡ് സുരക്ഷാനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ബീച്ചിലെത്തി; ദുബൈയിൽ ഒറ്റ ദിവസം 221 പേർക്ക് പിഴ

Posted on: June 8, 2020 11:08 am | Last updated: June 8, 2020 at 11:10 am