മഴക്കാലം: കരുതിയിരിക്കാം ഈ രോഗങ്ങളെ

മഴക്കാലം എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക രോഗങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും. മഴയൊന്ന് പെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും രോഗങ്ങളും വിരുന്നെത്തും. ഇതോടെ ആശുപത്രികളില്‍ പനിരോഗികളുടെ തിരക്കായി മാറും. വിവധ തരം പനികളാണ് മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുക. വൈറല്‍ പനി, ചിക്കന്‍ഗുനിയ, ടൈഫോയിഡ്, ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ, എലിപ്പനി, തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ ഒക്കെ മഴക്കാലത്ത് എത്തുന്നതാണ്.

Posted on: June 7, 2020 11:43 am | Last updated: June 7, 2020 at 12:27 pm