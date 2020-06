എന്തുകൊണ്ട് അവർ മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു?

എന്തുകൊണ്ട് അവർ മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു?

ചെറുപ്രായത്തിലെ ആത്മഹത്യകള്‍ക്കു പിന്നില്‍ പലപ്പോഴും നിസ്സാരമോ, പിന്നീട് പരിഹരിക്കാവുന്നതോ ആയ കാരണങ്ങളായിരിക്കും എന്നത് പകല്‍ പോലെ വ്യക്തം. ചെറിയ കാരണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രകോപിതരാവുകയും കോപിക്കുകയും കടുംകൈകള്‍ പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളും യുവാക്കളും മാറുന്നു എന്ന ആഴമുള്ള ചര്‍ച്ച പുതിയ സംഭവമുണ്ടായപ്പോഴും വിരളമായത് നിരാശാജനകമാണ്.

