‘ഔദ’ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തികമായി; ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു

Posted on: May 20, 2020 9:34 pm | Last updated: May 20, 2020 at 9:34 pm