ഉം പുന്‍ ഉച്ചയോടെ തീരം തൊടും; ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും കനത്ത കാറ്റും മഴയും

Posted on: May 20, 2020 8:19 am | Last updated: May 20, 2020 at 8:44 am