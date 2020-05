‘ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നില്ല’: സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുന്‍ ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി ലോക്കൂര്‍

Posted on: May 1, 2020 9:14 am | Last updated: May 1, 2020 at 9:14 am