ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ റാപ്പിഡ് പരിശോധന കിറ്റുകള്‍ വാങ്ങിയത് ഇരട്ടിയിലധികം വില നല്‍കി

Posted on: April 27, 2020 1:01 pm | Last updated: April 27, 2020 at 2:31 pm