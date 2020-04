ദീപം തെളിയിക്കലിന്റെ വ്യാജ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍; സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പരിഹാസം നിറയുന്നു

Posted on: April 6, 2020 10:00 am | Last updated: April 6, 2020 at 11:39 am