ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് അറസ്റ്റിലായത് 2250 പേര്‍, പിടിച്ചെടുത്തത് 1567 വാഹനങ്ങള്‍

Posted on: April 5, 2020 7:15 pm | Last updated: April 5, 2020 at 7:15 pm