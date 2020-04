ലോക്ഡൗണിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് 50 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആള്‍കാര്‍, ഉള്ള സമയം ഉറങ്ങിയും തിന്നും മൊബൈല്‍ ഫോണും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുമായി ഒതുങ്ങി കൂടുമ്പോള്‍, അറിയുന്നില്ല അവരറിയാതെ അവരുടെ ശരീരത്തില്‍ തളര്‍വാതം പിടിപെടുകയാണെന്ന സത്യം.

Posted on: April 4, 2020 9:26 pm | Last updated: April 5, 2020 at 12:17 am