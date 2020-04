ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം; ദുരിതബാധിതരുടെ മനസ്സിലെ പ്രകാശം തിരിച്ചെത്തിക്കാനും നടപടി വേണം: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 3, 2020 7:49 pm | Last updated: April 3, 2020 at 7:49 pm