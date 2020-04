ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്പീക്കര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

Posted on: April 3, 2020 12:27 pm | Last updated: April 3, 2020 at 2:04 pm