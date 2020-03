അമേരിക്ക ഇത്രക്ക് ദുര്‍ബലമാണോ?

കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്ററോടെ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാല്‍ ഏപ്രിലില്‍ അമേരിക്ക സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിമാര്‍ പോലും ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

Posted on: March 29, 2020 12:11 pm | Last updated: March 29, 2020 at 12:14 pm