പാന്‍ഡമിക്കും ആരാധനകളിലെ ഇളവും

കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആരാണ് രോഗം ബാധിച്ചവര്‍, ബാധിക്കാത്തവര്‍ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ ഒത്തു ചേരുന്ന ജുമുഅയും ജമാഅത്തും ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം നിര്‍ബന്ധമായും നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Posted on: March 25, 2020 11:13 am | Last updated: March 25, 2020 at 11:14 am