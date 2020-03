ഗള്‍ഫില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ഒമാന്‍ എയറിന്റെ പ്രത്യേക വിമാനം

Posted on: March 21, 2020 12:16 pm | Last updated: March 21, 2020 at 12:16 pm