കൊവിഡ് 19: സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ നിര്‍ബന്ധിത പരിശോധനക്ക് വിധേയരാക്കും

Posted on: March 20, 2020 10:06 am | Last updated: March 20, 2020 at 10:06 am