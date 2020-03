കരുതല്‍ വേണം ഓണ്‍ലൈനിലും

ആഗോളതലത്തില്‍ ആശങ്കയുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നഗരങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണമായി അടക്കുക, യാത്രാ നിരോധനം, വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി എന്നിവ ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കാനാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്‌കാമര്‍മാർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

Posted on: March 19, 2020 10:44 am | Last updated: March 19, 2020 at 10:44 am