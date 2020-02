ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് സഊദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

Posted on: February 16, 2020 10:01 pm | Last updated: February 16, 2020 at 10:01 pm