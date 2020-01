ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക വിമാനം വുഹാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു; ആദ്യ സംഘം പുലര്‍ച്ചയോടെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തും

Posted on: January 31, 2020 1:57 pm | Last updated: January 31, 2020 at 1:57 pm