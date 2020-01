അപ്പീലുകളും അപേക്ഷകളുമില്ല; മൂന്ന് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നാളെ നടപ്പാക്കാമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍

Posted on: January 31, 2020 1:16 pm | Last updated: January 31, 2020 at 1:16 pm